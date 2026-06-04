Экологи проверили реку в Кемерове после жалоб на загрязнение навозом

Фото: минприроды Кузбасса.

В Рудничном районе Кемерова передвижная экологическая лаборатория проверила состояние воды в реке Осиновке. Об этом сообщили в минприроды Кузбасса.

Специалисты выехали на место в первых числах июня после жалобы местной жительницы, которая предположила, что водоем загрязняют жидкими отходами животноводства.

Мобильная лаборатория, работающая сейчас в Кузбассе в тестовом режиме, отобрала пробы воды непосредственно в месте предполагаемого сброса отходов и провела их детальный экспресс-анализ. К счастью, опасения горожанки не подтвердились.

Как уточнили специалисты, никаких превышений предельно допустимых концентраций по веществам, характерным для органического загрязнения, в реке не обнаружено.

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