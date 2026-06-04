В Новокузнецке изменятся четыре автобусных маршрута

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке временно меняются схемы движения четырех муниципальных автобусных маршрутов. Корректировки связаны с капитальным ремонтом теплосетей на перекрестке улиц Мурманской и Слесарной. Об этом предупредили в администрации города.

На время проведения работ общественный транспорт будет курсировать в объезд закрытых участков:

- №4 «Абашево - Поселок Притомский» и сезонный №12 «Абашево - Жемчужина»: в прямом и обратном направлениях поедут от улицы Разведчиков на Мурманскую и далее на Притомское шоссе (без заезда на Слесарную и Герцена); - №13 «Абашево - 5-я ферма / Садовое общество «Приозерное» и №345 «Абашево - Трест КМС»: в обоих направлениях будут двигаться от улицы Разведчиков по проспекту Шахтеров без заезда на Слесарную и Герцена.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и уступать дорогу общественному транспорту.

Все интересующие вопросы о работе автобусов можно задать по телефону горячей линии МКУ ЦДС: 740-195.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.