Место эмоционального контакта - банки переосмысливают дизайн своих пространств

Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Тренд на обезличенный минимализм в ритейле сменяется стремлением вписать культурный код регионов в интерьеры. Самую амбициозную заявку сделал ВТБ, представив накануне ПМЭФ-2026 концепцию офисов Private Banking, где дизайн становится продолжением географии.

Первые точки откроются летом в Москве и Калининграде, далее — в Кемерово, Сургуте и Белгороде. Ключевой посыл — отказ от единого шаблона в пользу региональной аутентичности. Северные офисы получат сдержанную палитру, южные — открытую планировку, а в Сибири сделают упор на тяжелые индустриальные фактуры. Самым ярким примером станет калининградское отделение: в отделке будет доминировать янтарь как символ сохранности и времени. В Кемерово в интерьере банка будет использована угольная тематика.

Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

— Несмотря на развитие ИИ и дистанционных сервисов, около 50% состоятельных клиентов выбирают личные визиты в офисы. Мы создаем новый тренд, используя культурный код для построения доверительных отношений, — заявила старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

Это не единичная акция, а часть системного сдвига. Конкуренты уже тестируют эстетику локальной идентичности: у одних есть офисы с исторической кладкой, у других пространства работы современных российских художников. Эксперты объясняют это тем, что в цифровую эпоху отделение банка перестает быть кассой и даже кофейней, и становится местом эмоционального контакта. Интерьер, цитирующий наследие региона, воспринимается клиентом как «якорь надежности» и повышает лояльность дорогой аудитории.