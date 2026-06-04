В Кемерове появится новая достопримечательность на месте старинной деревни

Фото: музей-заповедник «Красная Горка».

В Кемерове появится новая достопримечательность - историческое место, где раньше находилась деревня Кемерова. Об этом сообщили в администрации города.

Площадку на границе Рудничного и Кировского районов решили включить в экскурсионные маршруты специалисты музея-заповедника «Красная Горка», Агентства по туризму Кузбасса и других ведомств.

С 2019 года здесь шли раскопки в рамках проекта «Древняя история Кемерова». Археологи собрали на этой территории около 20 тысяч находок: от старинных монет, нательных крестиков и пуговиц-гирек до шахтерского жетона времен АИК «Кузбасс». На самом месте раскопок можно рассмотреть разные исторические слои: от средневековых пластов до следов работы угольного рудника.

Увидеть эти уникальные артефакты горожане смогут уже 10 июня на выставке в Главной конторе Кемрудника. Само же памятное место планируют в ближайшее время привести в порядок: провести субботник, скосить траву и убрать мусор.

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