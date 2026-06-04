Не поверили легенде: в Кузбассе повторно попавшийся пьяным водитель получил реальный срок

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Беловском муниципальном округе вынесли приговор 54-летнему местному жителю, который снова попался за рулем пьяным. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Мужчина, уже имевший судимость за нетрезвое вождение, опять сел за руль подшофе и был остановлен инспекторами ДПС.

В суде нарушитель вину не признал. Он уверял, что просто выпивал с друзьями в сломанной машине, которая мирно стояла на обочине. Однако гособвинитель легко опроверг эту версию, предъявив видеозапись, на которой отчетливо видно, что автомобиль ехал, а за рулем сидел подсудимый.

Беловский районный суд назначил мужчине полтора года лишения свободы в колонии-поселении и на три года запретил ему садиться за руль. Кроме того, его автомобиль Nissan Primera конфисковали в собственность государства.

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