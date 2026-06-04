Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке 6 июня временно изменится схема движения автобуса №28 «Набережная - Лента». Это связано с проведением мультиспортивного фестиваля «Кузница». Об этом предупредили в администрации города.

С 10.00 до 17.00 для транспорта закроют отрезок проспекта Пионерского - от дома №14 до дома №12 на пересечении с улицей 25 лет Октября.

В это время в направлении «Ленты» автобус поедет в объезд: от проспекта Кузнецкстроевского через улицы Орджоникидзе, Майскую и Хлебозаводскую, после чего вернется на свой обычный маршрут. Все остановки по пути сохранятся. В обратную сторону, к «Набережной», автобусы будут ходить без изменений.

Пассажиров просят заранее планировать поездки, а уточнить информацию о работе транспорта можно по телефону горячей линии: 740-195.

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