В городах и поселках Кузбасса ввели режим НМУ из-за безветрия

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В большинстве городов и поселков Кузбасса ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом предупредили в минприроды Кузбасса.

По прогнозам синоптиков, в регионе сложилась синоптическая ситуация, которая мешает рассеиванию вредных примесей, из-за чего в приземном слое атмосферы начнут накапливаться загрязняющие вещества.

Особый режим будет действовать двое суток: он начался в 18.00 3 июня и продлится до 18.00 5 июня 2026 года. В этот период промышленным предприятиям региона рекомендуется сократить объем выбросов в воздух, а местным жителям советуют по возможности ограничить пребывание вблизи оживленных автомагистралей.

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