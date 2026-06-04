Аналитики назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики платформы hh.ru изучили рынок труда Кузбасса на начало лета 2026 года и выяснили, какие специалисты пользуются наибольшим спросом.

Чаще всего работодатели региона ищут кладовщиков и приемщиков товаров - на них приходится сразу 21% от всех открытых вакансий. На втором месте оказались продавцы-консультанты и кассиры (11%), на третьем - упаковщики и комплектовщики (8%). Замыкают топ-5 водители-экспедиторы (5%) и курьеры (4%).

Спрос на кадры в Кузбассе заметно отличается от общесибирского: в других регионах СФО чаще ищут менеджеров, разнорабочих и поваров, тогда как в Кемеровской области их вытеснили складские рабочие и доставщики.

При этом зарплаты кузбасских специалистов зачастую превышают средние показатели по Сибири. Так, местным курьерам готовы платить в среднем 189,5 тысячи рублей (по СФО - 169,9 тысячи рублей), а упаковщикам и кладовщикам - 92 тысячи рублей. Единственной дефицитной сферой, где Кузбасс отстает по доходам, оказались грузоперевозки: водителям-экспедиторам в регионе предлагают 108 тысяч рублей, в то время как средний показатель по Сибири составляет 129,6 тысячи рублей.

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