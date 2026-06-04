В Кузбассе из-за неисправной электрики дотла выгорели дом и постройки

Фото: МЧС Кузбасса.

В поселке Разведчик ликвидировали серьезный пожар, уничтоживший жилой дом и несколько единиц техники. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Когда первые подразделения прибыли на место, пламя уже вовсю полыхало на веранде, в гараже и надворных постройках.

В результате ЧП один дом остался без крыши, а его гараж сгорел полностью вместе с автомобилем ВАЗ-2112 и мини-трактором «Рустрак». Пострадал и соседний участок: там оплавился сайдинг дома, обгорел гараж, а легковой УАЗ, мотоцикл «Урал» и снегоуборщик выгорели дотла.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил использования электрооборудования.

Всего в тушении участвовали 17 спасателей и четыре единицы спецтехники.

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