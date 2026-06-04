Пять семей вышли в финал регионального этапа конкурса «Молодая семья Кузбасса»

Фото: пресс-служба АПК.

Киселевск, ставший в этом году Молодежной столицей Кузбасса, принимает финал областного конкурса «Молодая семья Кузбасса - 2026». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

За победу борются пять семейных пар из Киселевска, Белова, Гурьевского, Топкинского и Юргинского округов, прошедших строгий заочный отбор. Событие приурочено к Году единства народов России.

Программа финала насыщенная: сегодня участники соревнуются в эстафетах, отвечают на вопросы интеллектуальной викторины и даже высаживают деревья в экопарке «Березовая роща».

Завтра, 5 июня, в местном Доме детского творчества пройдет решающий творческий этап. Победители получат почетное право представить регион на Всероссийском конкурсе «Семья года».

«Уже более 20 лет конкурс помогает нам поддерживать институт семьи. За это время в нем приняли участие почти три тысячи кузбасских пар. Каждая из них - пример ответственности, взаимной поддержки и любви к своей малой родине. Уверен, кузбассовцы вновь достойно представят регион и на всероссийском уровне», - сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

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