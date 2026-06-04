В Кузбассе рецидивиста-экстремиста лишили российского паспорта

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком 32-летний местный житель лишился российского гражданства. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Мужчина стал гражданином РФ еще в 2005 году вместе с родителями, однако позже неоднократно преступал закон. В его «послужном списке» судимости за вымогательство и кражи в особо крупном размере в составе группы.

Помимо уголовного прошлого, сотрудники ФСБ установили, что после выхода из колонии мужчина распространял в интернете идеи экстремистской организации, запрещенной в России.

На основании закона «О гражданстве Российской Федерации» правоохранители вынесли решение о прекращении его гражданства. Паспорт кузбассовца признали недействительным и уже изъяли.

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