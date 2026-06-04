В Кемерово прибыл «Театральный поезд» с артистами со всей России

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбасс прибыл уникальный «Театральный поезд», который следует из Владивостока в Москву в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

«Включение Кемерова в маршрут поезда - это еще одно подтверждение статуса Кузбасса как региона, где особенно любят и ценят сценическое искусство. Мы работаем над укреплением этого статуса - особую роль в этом сыграет культурно-образовательный комплекс, который создается при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина», - отметил Илья Середюк.

В ближайшие два дня жителей региона ждут более 40 мероприятий: от мастер-классов до спектаклей и читки пьес. Часть из них будет доступна бесплатно - программу можно найти на сайте.

В ответ наши театры также отправятся на гастроли: кузбасские труппы представят свои постановки в Томске и Новосибирске.

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