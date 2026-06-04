История с «педофилом» в Кузбассе оказалась фейком

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции Мариинска проверили информацию из соцсетей о том, что некий мужчина совершает действия интимного характера на глазах у детей. Как выяснилось, обвинения были ложными. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские разыскали 51-летнего героя видео: он пояснил, что у него была травма колена, и он просто поправлял медицинскую повязку, ожидая супругу у кинотеатра. Изучение записей с камер подтвердило его слова.

Авторами «сенсации» оказались двое подростков 13 и 14 лет, которым показалось поведение мужчины подозрительным.

Теперь оклеветанный гражданин имеет полное право подать в суд на администраторов паблика, распространивших недостоверную информацию.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.