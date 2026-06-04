В Кузбассе суд назначил условный срок работнице почты за кражу пенсии

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тяжинский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице почтового отделения. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Женщину признали виновной в растрате: в октябре 2024 года она внесла в систему учета ложные данные о выдаче 41 тысячи рублей местному пенсионеру. На самом деле мужчина в это время находился в больнице и денег не получал.

Вырученными средствами почтальон распорядилась по своему усмотрению - закрыла ими недостачу в кассе.

На суде женщина частично признала вину и полностью возместила ущерб. Ей назначили год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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