За сутки в Кузбассе произошло 30 пожаров

За сутки в Кузбассе ликвидировали 30 пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За дежурные сутки с 3 по 4 июня в Кузбассе произошло 30 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Анжеро-Судженске на улице Земнухова загорелся нежилой дом, надворная постройка площадью 193 квадратных метра. На место прибыли 14 спасателей и четыре машины. В поселке Артышта Прокопьевского муниципального округа на улице Вокзальная загорелись надворные постройки - три бани площадью 44 квадратных метра. На место прибыли восемь человек и четыре единицы техники.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали для ликвидации последствий ДТП.

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