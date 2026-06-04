В Кемерове открываются летние библиотеки под открытым небом

Фото: администрация Кемерова.

«Библиотека городских историй» приглашает кемеровчан в летние читальные залы, которые будут работать по всему городу. Об этом сообщили в администрации города.

Первые площадки откроются 4 и 18 июня на аллее Славы по улице Весенней, 7. С 15.00 до 18.00 все желающие смогут не только выбрать книгу в подарок, но и принять участие в викторинах об истории города, за что предусмотрены сладкие призы. Также для гостей подготовлены творческие мастерские, где можно будет расписать гипсовые фигурки или сделать уникальные значки и 3D-стикеры.

Подробный график работы читальных залов во всех районах города доступен на сайте городской администрации.

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