Шашлык, салаты, торты: сроки хранения в холодильнике по рекомендациям Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора озвучили сроки хранения летних блюд. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Специалисты Роспотребнадзора в Волгограде поделились полезными советами: сколько можно хранить любимые летние блюда, чтобы они оставались безопасными для здоровья. Об этом сообщили «Городские вести».

Начнем с главного летнего атрибута - шашлыка. Если вы приготовили шашлык из свинины, баранины или говядины, его можно оставить в холодильнике (при температуре +2...+6 градусов) максимум на 36 часов. Шашлык из птицы чуть более «стойкий» - его можно хранить до 48 часов. А вот блюда из рубленого мяса (котлеты, биточки, пельмени, плов) и готовые субпродукты (включая паштеты) лучше съесть в течение суток.

С салатами все строже:

- нарезанные и вымытые овощи без заправки можно оставить не более чем на 18 часов;

- если добавили майонез или соус, срок сокращается до 12 часов;

- если в салат попали консервированные овощи или яйца, то уже через шесть часов он может стать опасным.

Гарниры (жареный или отварной картофель, тушеные овощи, крупы) не стоит есть, если прошло больше 16 часов.

Рыба и морепродукты хранятся еще меньше:

- свежую рыбу держите в холодильнике не дольше суток и следите, чтобы температура была не выше +2 градусов;

- раки и креветки после приготовления годны всего 12 часов;

- жареную и копченую рыбу можно оставить до 48 часов, а рыбные котлеты и супы - до 24 часов.

Что касается десертов, особенно актуальных в сезон праздников и выпускных:

- торты с заварным кремом или кремом из взбитых сливок - не более 18 часов;

- суфле, белковые, сливочные и фруктово-ягодные торты - до 72 часов;

- бисквитные рулеты - до 36 часов;

- пирожки, ватрушки и желе - не дольше суток.

И напоследок - про напитки и молочные продукты:

- молоко и сливки (при правильном хранении) безопасны до 36 часов;

- кефир, ряженка и домашний сыр - до 72 часов;

- соки можно хранить в холодильнике до двух суток.

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