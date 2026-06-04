Суд в Кузбассе утвердил мировое соглашение по делу о гибели нефтяника

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Ижморский районный суд утвердил мировое соглашение по делу о гибели работника ООО «Сервис-Интегратор». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Мужчина получил смертельную травму во время хлопка цистерны при сливе технической жидкости на месторождении в Красноярском крае. Экспертиза установила, что причиной трагедии стали нарушения в организации контроля безопасности.

Родственники погибшего обратились в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда, оценив свои страдания в три миллиона рублей для каждого члена семьи.

В ходе процесса стороны пришли к компромиссу и заключили мировое соглашение, условия которого суд признал законными.

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