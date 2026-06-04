Пять тысяч тонн за два года: в Кузбассе раскрыли масштабную схему хищения металлолома

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Топкинском муниципальном округе завершено расследование громкого дела о хищении лома черных металлов. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Перед судом предстанут трое жителей Кемерова в возрасте от 40 до 64 лет. Мужчины, работавшие в дочерней организации крупного производителя стройматериалов, за два года умудрились вывезти с территории промплощадки около 5 000 тонн металла.

Схема была тщательно продумана: сообщники оформляли фиктивные документы, по которым лом якобы передавался подрядчику в качестве оплаты за ремонтные и строительные работы. На деле же никакие работы не проводились, а один из участников группы просто создавал их видимость и подписывал поддельные бумаги. Похищенное сырье сообщники сдавали в пункты приема. Афера вскрылась, когда служба безопасности предприятия обнаружила огромную недостачу и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила порядка 84 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело по статье «Кража» уже направлено в Топкинский городской суд. Если вина мужчин будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.