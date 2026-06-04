Фото: УГОЧС города Кемерово.

В Кемерове ежедневно патрулируют водоемы. В рейдах участвуют сотрудники комиссий ПДН, Семейного центра, отделов образования, управления по делам ГО и ЧС, правоохранительных органов и ДНД. Об этом сообщает администрация города.

С детьми и их родителями проводят беседы о безопасности. Им раздают памятки и напоминают, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра, заходить в холодную воду и рисковать здоровьем ради развлечения. Особое внимание уделяют опасности купания в несанкционированных местах.

Специалисты ГО и ЧС предупреждают об опасности переохлаждения. Первые летние выходные будут жаркими, но погода неустойчива - возможны дожди и ветер. Вода в водоёмах прогреется максимум до 11 градусов. Купаться при такой температуре опасно: резкое погружение может вызвать шок, спазм сосудов и обморок. В таком состоянии человек рискует захлебнуться.

В этом году в Кемерове открыты две официальные зоны отдыха у воды: площадка у озера Красное и «Бассейн на Красном». В несанкционированных местах выставлены 18 спасательных постов. При чрезвычайной ситуации звоните в единую диспетчерскую службу - 112.

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