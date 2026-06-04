За сутки в Кузбассе поймали 18 нетрезвых водителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 3 июня произошло 684 нарушения ПДД. Из них 19 совершили пешеходы, 665 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 18 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 58 фактов управления транспортным средством без прав, 29 выездов на встречную полосу и 21 случай нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 45 нарушений правил использования ремнем безопасности. Также было выявлено 11 нарушений проезда перекрестков, 16 проездов на запрещающий сигнал светофора и 44 случая непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 7 ДТП, в которых 8 человек травмированы.

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