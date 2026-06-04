Илья Середюк: работа на ПМЭФ поможет привлечь ресурсы для развития Кузбасса

Илья Середюк возглавил делегацию Кузбасса на Петербургском международном экономическом форуме.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк возглавил делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме. Площадка форума служит для Кузбасса важным инструментом поиска партнеров, заключения соглашений и продвижения местных производителей на внешних рынках. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

В рамках ПМЭФ стартовала работа коллективной экспозиции регионов СФО «Большая Сибирь». Губернатор вместе с полпредом Анатолием Серышевым и главами других сибирских регионов представил экономический и культурный потенциал.

Несмотря на непростую ситуацию, регион использует все возможности, чтобы заявить о себе как о центре инноваций и развития. Главная цель - не только поддержать уже достигнутые договоренности, но и отыскать новые форматы сотрудничества, а также привлечь инвестиции, необходимые для диверсификации региональной экономики.

Рабочая программа насыщена событиями: в ближайших планах - подписание соглашений с российскими компаниями и переговоры по реализации новых проектов в самых разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до спорта и инфраструктурного развития.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.