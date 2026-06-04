В Кузбассе осудят подростка за финансирование терроризма. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе перед судом предстанет 17-летний житель города Белово, обвиняемый в финансировании терроризма. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2025 года обвиняемый переводил деньги через мессенджер на счета запрещенной в России террористической организации. Для этого он использовал платные реакции под постами канала.

Преступление выявили сотрудники регионального Управления ФСБ России. Подростка задержали, суд отправил его под домашний арест. Собранные доказательства достаточны для передачи дела в суд.

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