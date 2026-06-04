Крупный спортивно-туристический комплекс появится в Шерегеше.

На ПМЭФ-2026 губернатор Кузбасса Илья Середюк и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали соглашение о создании спортивно-туристического комплекса в Шерегеше. Площадь - 207,5 тысячи квадратных метров. Он станет частью проекта комплексного развития территории на 24,8 га.

Илья Середюк отметил, в документе определили, что земельные участки в Шерегеше будут распределяться среди инвесторов на конкурсной основе. Главное требование - создание условий для отдыха круглый год. Приоритет отдается семейным форматам и отдыху с детьми.

Проект разработают лучшие архитекторы страны. Илья Середюк подчеркнул, что такие проекты помогают развивать Кузбасс и диверсифицировать экономику региона.

В комплекс войдут 14 гостиничных корпусов, искусственное озеро с набережной и пляжем, аквапарк с термами, конференц-центр, культурно-развлекательный и спортивный комплексы, теннисный центр и другие объекты. Срок реализации - 20 лет.

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