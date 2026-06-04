В Кузбассе возбудили дело после пожара, в котором погиб 10-летний мальчик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Яшкинском муниципальном округе возбуждено уголовное дело после пожара, в котором погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре региона.

3 июня 2026 года около 16.00 часов поступило сообщение о том, что при тушении пожара в доме по улице Молодежной в селе Таловка обнаружено тело 10-летнего мальчика. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Оставив ребенка дома одного, отец вышел, чтобы выполнить несколько бытовых дел. Когда он вернулся, помещение было сильно задымлено - началось возгорание. Мужчина поспешил в комнату и, обнаружив сына без признаков жизни, вызвал экстренные службы.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электронного оборудования.

Прокуратура области начала проверку по факту соблюдения прав несовершеннолетних и противопожарных норм. По итогам проверки будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Сейчас следователь СК вместе со специалистом осматривает место происшествия и опрашивает очевидцев. В ближайшее время назначат экспертизы, включая судебно-медицинскую для установления причины смерти ребенка и пожарно-техническую по определению причин возгорания. Расследование контролирует руководство следственного управления.

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