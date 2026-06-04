В Шерегеше создадут всесезонный курортный кластер с медицинским комплексом.

На Петербургском международном экономическом форуме представители ООО СЗ «Алтын Шор Девелопмент» презентовали проект всесезонного туристического кластера в Шерегеше. Кластер будет включать инфраструктуру федерального уровня и уникальный медицинский комплекс в секторе F.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что Шерегеш - одна из главных точек роста региона и популярное туристическое место. Новые инвестиции помогут вывести курорт на новый уровень, стимулируя развитие несырьевой экономики региона.

Ключевым элементом проекта «Алтын Шор» станет современный медицинский комплекс у подножия горы Зеленой. Он будет включать клинику площадью 2 тысячи квадратных метров. Также планируется строительство спа, фитнес-центров и оздоровительных объектов, что будет способствовать развитию медицинского туризма.

Кроме того, в рамках проекта появятся гостиницы и апарт-отели на более чем 3 тысячи номеров, гастрохоллы, этномузей шорской культуры, детские центры, прогулочные зоны, ярмарочная площадь и летний кинотеатр. Общая площадь застройки составит 54 га.

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