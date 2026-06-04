В Шерегеше после погони поймали нетрезвого водителя снегоболотохода без прав. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Таштагольском округе инспекторы ДПС поймали нетрезвого водителя снегоболотохода. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В поселке Шерегеш внимание инспекторов привлек водитель, который неуверенно двигался на снегоболотоходе по дороге. Он проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Однако после непродолжительной погони его остановили.

При проверке документов выяснилось, что водитель не имел права управлять этим видом транспорта и находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,92 миллиграмма алкоголя на литр.

Водителя привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему штраф в размере 8 тысяч рублей за неповиновение полицейскому. Также ответственность понес владелец снегоболотохода, который передал транспортное средство нарушителю.

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