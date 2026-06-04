Кузбасс вошел в тройку лучших регионов по развитию рынка газомоторного топлива.

На полях Петербургского международного экономического форума были подведены итоги рейтинга российских регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива. Победителей наградили. Кузбасс вошел в тройку лучших регионов по этому показателю.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что развитие рынка газомоторного топлива является важным приоритетом для региона. Это демонстрирует, что промышленный регион может быть современным и технологичным. В Кузбассе увеличивается сеть газозаправочных станций, а промышленные предприятия и общественный транспорт постепенно переходят метан. В результате снижается негативное воздействие на экологию, улучшаются условия жизни, уменьшаются топливные расходы для бизнеса и транспортных компаний, растет конкурентоспособность экономики региона.

Глава региона подчеркнул, что работа по созданию инфраструктуры и стимулированию перехода на газомоторное топливо будет продолжена.

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