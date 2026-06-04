Глава Новокузнецка встретился с тройным чемпионом ММА Анатолием Малыхиным. Фото: соцсети Дениса Ильина.

Глава Новокузнецка Денис Ильин встретился с Анатолием Малыхиным, первым в истории ММА тройным чемпионом, обладателем трех титулов ONE Championship в разных весовых категориях. Об этом градоначальник рассказал в соцсети.

Мэр отметил, что Анатолий - уникальный боец и спортсмен с харизмой. Его стиль привлекает болельщиков и вдохновляет молодежь на занятия единоборствами.

Накануне Анатолий Малыхин встретился с ребятами, поделился опытом и проверил их удары. Он высоко оценил уровень подготовки в Новокузнецке.

Денис Ильин и Анатолий Малыхин обсудили перспективы развития спорта в Новокузнецке и наметили планы сотрудничества.

«Такие встречи - мощный импульс для молодых спортсменов. Спасибо Анатолию за визит и открытость», - отметил Денис Ильин.

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