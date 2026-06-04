Поддержка бизнеса и инвестиции: Кузбасс и «Деловая Россия» объединяют усилия

Кузбасс и «Деловая Россия» объединяют усилия для поддержки бизнеса и привлечения инвестиций.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кузбасса Илья Середюк и «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на улучшение условий для бизнеса, привлечение инвестиций и поддержку здоровой конкуренции в регионе.

Глава региона отметил, что важно учитывать мнение делового сообщества для формирования эффективной системы поддержки экономики, малого и среднего бизнеса. Сотрудничество с «Деловой Россией» даст больше возможностей для разработки конкретных решений и подготовки перспективных площадок для инвестирования.

Стороны договорились сотрудничать по нескольким важным направлениям. В их числе - повышение эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, стимулирование инвестиций, в том числе в территориях опережающего развития. Также планируют внедрять лучшие практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и реализовывать национальные цели развития России и Региональный инвестиционный стандарт.

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