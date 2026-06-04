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НовостиОбщество4 июня 2026 13:09

Кузбасс продолжит помогать Горловке: Илья Середюк встретился с Денисом Пушилиным

Губернатор Кузбасса и глава ДНР обсудили помощь Горловке на ПМЭФ
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Губернатор Кузбасса и глава ДНР обсудили помощь Горловке на ПМЭФ.

Губернатор Кузбасса и глава ДНР обсудили помощь Горловке на ПМЭФ.

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

В ходе беседы стороны обсудили текущую помощь, которую регион регулярно оказывает Горловке. Денис Пушилин подчеркнул: поддержка Кузбасса сейчас особенно важна горловчанам.

Илья Середюк сообщил, что восстановление поврежденных обстрелами жилых домов будет продолжено. Также ведется подготовка к монтажу трех водонапорных башен для обеспечения водой жителей отдаленных районов Горловки.

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