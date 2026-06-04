Кузбасс продолжит помогать Горловке: Илья Середюк встретился с Денисом Пушилиным

Губернатор Кузбасса и глава ДНР обсудили помощь Горловке на ПМЭФ.

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

В ходе беседы стороны обсудили текущую помощь, которую регион регулярно оказывает Горловке. Денис Пушилин подчеркнул: поддержка Кузбасса сейчас особенно важна горловчанам.

Илья Середюк сообщил, что восстановление поврежденных обстрелами жилых домов будет продолжено. Также ведется подготовка к монтажу трех водонапорных башен для обеспечения водой жителей отдаленных районов Горловки.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.