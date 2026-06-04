В Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство.

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Кузбасса и компания «ДорХан Восток-Девелопмент» заключили соглашение о строительстве в Новокузнецке нового завода по производству гранулированного цинкового концентрата. Это ценное сырье получают из промышленных отходов с высоким содержанием цинка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что открытие нового производства - важный шаг для диверсификации экономики региона и развития его производственного потенциала. Общий объем инвестиций в кластер превысит 3 миллиарда рублей. На первом этапе компания вложит 625 миллионов рублей, создав 100 новых рабочих мест. Когда электролизный завод выйдет на полную мощность, он станет важным инструментом в переработке отходов. Это подтверждает, что территория опережающего развития в Новокузнецке привлекательна для крупного бизнеса, а предлагаемые льготы - для инвесторов. Каждый новый резидент ТОР вносит значимый вклад в развитие Новокузнецка и всего региона.

Создание завода позволит диверсифицировать экономику, снизить нагрузку на окружающую среду за счет вовлечения в оборот вторичного цинксодержащего сырья и стимулировать развитие промышленного кластера.

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