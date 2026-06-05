Заведующая детским садом в Кузбассе присвоила зарплату «мертвой души»

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крапивинском округе перед судом предстанет 56-летняя бывшая заведующая детским садом. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Ее обвиняют в краже более 400 тысяч рублей. Следствие установило, что с марта 2023 по июнь 2025 года женщина получала зарплату за свою знакомую, которая фактически в саду не работала. Фигурантка убедила подругу оформиться «для вида», пообещав выполнять всю работу самостоятельно. Кроме того, без ведома женщины заведующая неоднократно оформляла ее на другие должности по совместительству. Все необходимые табели и отчеты руководитель заполняла сама, а когда деньги приходили на карту знакомой, та переводила их обвиняемой.

Свою вину женщина не признала: она заявила, что считала свои действия законными, так как «выполняла работу сама», а часть средств якобы тратила на нужды садика. Однако подтвердить это документами она не смогла. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

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