В Новокузнецке построят крупнейший логистический центр за 10 млрд рублей

Фото: пресс-служба АПК.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кузбасса Илья Середюк провел встречу с резидентом ТОР «Новокузнецк» - компанией «КузбассТТ». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Стороны обсудили строительство мультимодального транспортно-логистического центра «Кузбасс». Проект стоимостью более 10 миллиардов рублей планируют запустить до 2030 года.

Мощность терминала составит 300 тысяч контейнеров в год, что сделает его одним из крупнейших в Сибири. На площадке обустроят 12 путей, современные склады и таможенную инфраструктуру. Благодаря новым технологиям здесь смогут быстро обрабатывать длинные грузовые поезда.

Хаб будет оптимизирован под работу с полувагонами, чтобы они не возвращались пустыми после разгрузки угля. Это снизит издержки бизнеса, откроет новые маршруты на Дальний Восток и создаст в регионе более 100 рабочих мест.

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