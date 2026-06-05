В Кузбассе мужчина погиб под колесами грузового состава

Фото: транспортная полиция Сибири.

В Кузбассе транспортная полиция и следователи выясняют обстоятельства смертельного происшествия на железной дороге. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири и Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Трагедия случилась на перегоне между станциями Междуреченск и Карай. 66-летний междуреченец решил перейти пути прямо перед приближавшимся грузовым поездом вне пешеходного перехода. Машинист заметил человека на рельсах и применил экстренное торможение, однако многотонный состав не успел вовремя остановиться. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас сотрудники Кемеровского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения.

Правоохранители напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности, переходить ее можно только по специальным переходам и на разрешающий сигнал.

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