В Кузбассе закрыли 8 золотодобытчиков и убрали 200 свалок

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ко Всемирному дню охраны окружающей среды прокуратура Кузбасса поделилась результатами проверок за 2025 и начало 2026 года.

Всего экологические прокуроры выявили свыше 8,5 тысячи нарушений: завели 26 уголовных дел, направили в суды 219 исков и помогли ликвидировать более 200 незаконных свалок.

Особое внимание уделили крупным предприятиям. Так, кузбасский завод обязали построить новую систему пылегазоочистки к ноябрю этого года, что снизит выбросы диоксида серы на 25 тысяч тонн в год. ГРЭС заставили внести в документы опасные выбросы хрома и марганца.

Суровые меры коснулись и золотодобытчиков: за загрязнение рек приостановили работу восьми предприятий, с которых через суд взыскивают 120 миллионов рублей ущерба.

Кроме того, прокуроры вернули государству 50 гектаров охраняемых земель, обновили 300 километров лесных противопожарных полос и добились того, что за отчетный период лесные пожары не нанесли региону ущерба.

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