В Кузбассе модернизируют объекты генерации и теплосети

Фото: пресс-служба АПК.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Илья Середюк провел переговоры с руководителями СУЭК и СГК. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Стороны обсудили стратегические планы по внедрению экологических стандартов, модернизации электростанций и обновлению тепловых сетей.

Глава региона отметил, что взаимодействие с этими компаниями - залог не только индустриального успеха, но и повышения качества жизни кузбассовцев.

Сегодня компании активно участвуют в образовательных программах, таких как «Профессионалитет», и финансируют благоустройство городов.

В 2026 году СГК планирует направить 15,2 млрд рублей на ремонтные и инвестиционные программы в регионе.

Социальные инициативы компаний на территории области реализует Фонд Мельниченко.

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