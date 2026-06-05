До 7 июня в Кузбассе сохранятся режим «черного неба»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жителей Кузбасса предупредили о продлении режима НМУ, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.
Режим ограничения, затрудняющий рассеивание загрязняющих веществ, будет действовать по всему региону в городских и сельских поселениях до вечера 7 июня.
В этот период метеорологическая ситуация не будет способствовать очищению атмосферы, поэтому жителям рекомендуется следить за состоянием воздуха.
Напомним, режим «черного неба» ввели в регионе вечером 3 июня.
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