До 7 июня в Кузбассе сохранятся режим «черного неба»

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Жителей Кузбасса предупредили о продлении режима НМУ, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Режим ограничения, затрудняющий рассеивание загрязняющих веществ, будет действовать по всему региону в городских и сельских поселениях до вечера 7 июня.

В этот период метеорологическая ситуация не будет способствовать очищению атмосферы, поэтому жителям рекомендуется следить за состоянием воздуха.

Напомним, режим «черного неба» ввели в регионе вечером 3 июня.

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