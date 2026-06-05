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НовостиОбщество5 июня 2026 11:02

До 7 июня в Кузбассе сохранятся режим «черного неба»

Жителей Кузбасса предупредили о неблагоприятных метеоусловиях до 7 июня
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кузбасса предупредили о продлении режима НМУ, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Режим ограничения, затрудняющий рассеивание загрязняющих веществ, будет действовать по всему региону в городских и сельских поселениях до вечера 7 июня.

В этот период метеорологическая ситуация не будет способствовать очищению атмосферы, поэтому жителям рекомендуется следить за состоянием воздуха.

Напомним, режим «черного неба» ввели в регионе вечером 3 июня.

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