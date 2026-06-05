Суд Кузбасса заставил наследника компенсировать траты на «достойные похороны»

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Кемеровский районный суд поставил точку в споре о возмещении ритуальных расходов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Жительница региона обратилась с иском к наследнику пятой очереди, который получил в наследство более 1,2 млн рублей, но отказался участвовать в организации похорон своей дальней родственницы. Истица, которая несколько лет ухаживала за пенсионеркой, взяла на себя все хлопоты и оплатила услуги похоронного бюро в размере 180 тысяч рублей.

Ответчик пытался оспорить требования, заявляя, что не давал согласия на траты, однако суд счел расходы разумными и необходимыми для достойного погребения.

В итоге с наследника взыскали всю сумму затрат и госпошлину - в общей сложности 186 400 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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