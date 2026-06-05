Токсиколог рассказал кузбассовцам, когда укус насекомого требует помощи врачей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе из-за снежной зимы значительно выросла популяция комаров, а с наступлением тепла к ним присоединились мошка и слепни. Главный токсиколог региона Константин Сиворонов подчеркнул, что последствия укусов могут быть серьезнее, чем просто зуд.

Например, слюна мошки обладает токсичными свойствами, способными вызвать общую интоксикацию, а слепни могут переносить опасные заболевания.

Специалист советует обращаться к врачу, если после укуса возник сильный отек (более 10 см), поднялась температура, стало трудно дышать или появилась тошнота.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется использовать репелленты с ДЭТА и носить плотную светлую одежду с длинными рукавами. Место укуса нельзя расчесывать - лучше приложить холод.

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