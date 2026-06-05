В Кузбассе отметили столетие выдающегося горняка Владлена Ялевского

На шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Владлена Даниловича Ялевского.

На шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Владлена Даниловича Ялевского - талантливого организатора угольной отрасли Кузбасса, Героя Социалистического Труда, Героя Кузбасса, заслуженного шахтера Российской Федерации, полного кавалера знака «Шахтерская Слава», доктора технических наук.

В памятном мероприятии приняли участие работники предприятия и руководители аппарата управления Компании. У мемориальной доски были возложены цветы, а в знак уважения к памяти знаменитого горняка на территории административно-бытового комбината высажены ели. В своих выступлениях участники мероприятия подчеркнули значимость сохранения трудовых традиций и преемственности поколений.

Шахта имени В.Д. Ялевского является одним из ведущих угледобывающих предприятий региона, которое в числе первых в стране достигло уровня добычи 4 млн тонн угля в год и в дальнейшем неоднократно улучшало производственные показатели. Сегодня на нем трудится более 1,5 тысячи человек. Промышленные запасы угля оцениваются примерно в 400 млн тонн при мощности пластов 3,9-4,3 метра. Историю предприятия продолжают очистные и проходческие бригады, а также вспомогательные подразделения, обеспечивающие стабильную и безопасную работу производства.

«Память о Владлене Даниловиче Ялевском это не только дань уважения человеку, внесшему значительный вклад в развитие угольной промышленности Кузбасса, но и ориентир для всех, кто сегодня продолжает его дело. Мы сохраняем традиции предприятия и последовательно реализуем новые производственные задачи», - отметил директор шахты имени В.Д. Ялевского Константин Голубовский.

К юбилейной дате был приурочен круглый стол, который состоялся в Государственном архиве Кузбасса с участием работников Министерства угольной промышленности Кузбасса, шахты им. В.Д. Ялевского, выдающихся горняков и ветеранов угольной отрасти. В ходе встречи обсудили вклад Владлена Ялевского в развитие отрасли и региона, а также вопросы сохранения исторической памяти. Гости мероприятия смогли посетить тематическую документальную выставку и познакомиться с основными вехам биографии деятеля.

C 1950 года трудовая деятельность Владлена Ялевского была связана с Кузбассом, где он прошел путь от помощника главного инженера шахты имени 7 Ноября треста «Ленинскуголь» до руководителя крупнейших угольных объединений региона. Под его началом внедрялись современные технологии добычи, повышалась эффективность производства и формировались подходы к организации высокопроизводительного труда. Владлен Данилович многое сделал и для развития отраслевой науки. В период научно-исследовательской деятельности в Институте угля СО РАН, а также руководства «Кузбассконверсуголь» им были разработаны основы создания высокорентабельных угледобывающих комплексов. Эти решения и сегодня находят применение на предприятиях Компании, а имя Владлена Ялевского остается символом профессионализма, новаторства и преданности шахтерскому делу.