Кузбасс официально признан победителем Спартакиады народов Сибири

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Кузбасс официально закрепил за собой статус сильнейшего спортивного региона Сибири. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На полях экономического форума главе региона вручили Кубок победителя Спартакиады народов Сибири.

Кузбасс возродил эти масштабные соревнования в прошлом году, приняв более 500 атлетов, включая призеров Олимпиад и ветеранов СВО. Благодаря блестящим результатам в большинстве дисциплин кузбасская команда взяла золото в общем зачете.

Теперь спортивную эстафету принимает Красноярский край - там в начале 2027 года пройдут зимние игры.

Илья Середюк отметил, что развитие спорта остается одной из приоритетных задач, поставленных правительством страны.

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