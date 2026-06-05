Кузбасс внедрит передовые столичные практики в 20 направлениях

Фото: пресс-служба АПК.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кузбасса Илья Середюк и мэр Москвы Сергей Собянин подписали новое соглашение о масштабном сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Документ объединяет усилия двух регионов в экономике, науке, технике и культуре. По словам Ильи Середюка, партнерство со столицей как главным центром компетенций позволит Кузбассу быстрее внедрять передовые технологии и управленческие решения. Это поможет сделать жизнь в кузбасских городах комфортнее, а также даст жителям новые возможности в медицине, образовании и карьере.

Соглашение охватывает более 20 сфер - от промышленной кооперации и транспорта до молодежной политики. Регионы планируют вместе развивать ИТ-сектор, создавать отечественное программное обеспечение и обмениваться опытом в переработке отходов. Большой блок посвящен культуре и туризму: в планах гастроли артистов, межмузейные выставки и запуск новых туристических маршрутов.

Такое взаимодействие продолжается уже много лет, и новый документ сделает совместную работу Москвы и Кузбасса еще более системной и результативной.

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