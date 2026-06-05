В Новокузнецке построят современный беговой центр к осени

Новокузнецк вошел в число первых 22 городов для строительства беговых центров ВФЛА.

Новокузнецк станет одной из первых площадок в России для реализации амбициозного проекта Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сообщает РИА «Кузбасс».

На Петербургском форуме проект представили министру спорта Михаилу Дегтяреву. Новый беговой центр объединит в себе крытые залы с раздевалками, душевыми и зонами восстановления, а также уличные площадки для воркаута и профессиональные беговые дорожки.

Город отобрали среди 22 пилотных регионов благодаря сильному спортивному сообществу.

Завершить строительство и открыть двери центра для всех любителей активного образа жизни планируют уже этой осенью.

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