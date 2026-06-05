Из украинского плена вернулись трое жителей Кузбасса

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, в результате которого на Родину возвращаются 185 российских бойцов. Об их возвращении сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Среди спасенных оказались трое наших земляков - это жители Новокузнецка, Междуреченска, а также Новокузнецкого муниципального округа. Сейчас военнослужащие находятся в безопасности на территории Республики Беларусь, где с ними работают медики и психологи.
Впереди у бойцов возвращение домой, а также курс профильного лечения и реабилитации.
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