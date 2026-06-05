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НовостиОбщество5 июня 2026 13:27

Из украинского плена вернулись трое жителей Кузбасса

Троих бойцов из Кузбасса освободили из плена в результате обмена
Светлана БАШТОВАЯ
Илья Середюк сообщил о возвращении троих кузбассовцев на Родину.

Илья Середюк сообщил о возвращении троих кузбассовцев на Родину.

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, в результате которого на Родину возвращаются 185 российских бойцов. Об их возвращении сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Среди спасенных оказались трое наших земляков - это жители Новокузнецка, Междуреченска, а также Новокузнецкого муниципального округа. Сейчас военнослужащие находятся в безопасности на территории Республики Беларусь, где с ними работают медики и психологи.

Впереди у бойцов возвращение домой, а также курс профильного лечения и реабилитации.

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