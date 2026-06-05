Погода в Кузбассе 6 июня 2026 года: температура поднимется выше +30 градусов

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Жителей Кузбасса ждет один из самых жарких дней с начала лета. По прогнозам синоптиков, 6 июня температура воздуха в регионе местами поднимется до +32 градусов, а осадков практически не ожидается.

По области ночью ожидается +11…+16 градусов, местами будет прохладнее +4…+9 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Погода будет с небольшой облачностью, преимущественно без осадков. В отдельных районах возможна дымка.

Погода в Кемерове 6 июня 2026 года

В областной столице ночью температура составит +14…+16 градусов, в низких местах +11…+13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +29…+31 градуса. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Осадков не ожидается, сохранится небольшая облачность.

Погода в Новокузнецке 6 июня 2026 года

В Новокузнецке синоптики также прогнозируют по-настоящему летнюю погоду. Ночью ожидается +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. Осадков не ожидается. Погода будет с переменной облачностью. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

В Кузбассе сохраняется высокая пожарная опасность

Жаркая и сухая погода способствует росту пожарных рисков. По данным синоптиков, 6 июня по всей территории области прогнозируется четвертый класс горимости, что соответствует высокой пожарной опасности.

Специалисты напоминают, что даже небольшая искра в таких условиях может привести к быстрому распространению огня.

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