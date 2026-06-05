Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+21°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 22:27

В Кузбассе не будут работать телевизоры с 8 по 10 июня

В двух муниципалитетах Кузбасса на следующей неделе отключат телевидение и радио
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На следующей неделе жители двух населенных пунктов Кузбасса столкнутся с временными перебоями в вещании.

С 8 по 10 июня специалисты РТРС проведут плановые профилактические работы, которые затронут поселок Старобачаты и село Красное. С 09.00 до 17.00 в эти дни могут быть недоступны пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиостанции.

В РТРС уточнили, что график работ может измениться, если помешает плохая погода - в этом случае ремонт перенесут на другое время.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.