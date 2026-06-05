В Кузбассе не будут работать телевизоры с 8 по 10 июня

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

На следующей неделе жители двух населенных пунктов Кузбасса столкнутся с временными перебоями в вещании.

С 8 по 10 июня специалисты РТРС проведут плановые профилактические работы, которые затронут поселок Старобачаты и село Красное. С 09.00 до 17.00 в эти дни могут быть недоступны пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиостанции.

В РТРС уточнили, что график работ может измениться, если помешает плохая погода - в этом случае ремонт перенесут на другое время.

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