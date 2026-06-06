Кузбассовец разбил дверь супермаркета ради выпивки, но попался из-за привычки

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Киселевске перед судом предстанет 32-летний мужчина, чья забывчивость помогла полиции раскрыть преступление по горячим следам. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Ночью злоумышленник разбил стеклянную дверь супермаркета, набрал пакет продуктов и крепкого алкоголя, после чего скрылся. Однако по дороге он вспомнил, что забыл взять сигареты, и решил вернуться в тот же магазин. К этому моменту на месте уже работала сигнализация, и прибывшие сотрудники полиции задержали «забывчивого» вора с поличным. Сумма ущерба составила 7 000 рублей.

Похищенное вернули владельцу, а самому фигуранту теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Все убытки торговой точке он уже возместил.

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