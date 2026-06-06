Кемеровчанку задержали за кражу двух велосипедов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове в полицию обратилась 31-летняя жительница. Она рассказала, что у нее украли два велосипеда. Ущерб составил 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Правоохранители задержали 39-летнюю женщину из Кемерова. Она проникла в подъезд и нашла два непристегнутых велосипеда. Выкатила их на улицу, позвонила знакомым и попросила помочь отвезти велобайки в комиссионный магазин. Там она продала их за 5500 рублей. Деньги потратила.

Следователь отдела полиции «Центральный» возбудил уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.

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