В Кемерове накажут женщину, танцевавшую ночью на капоте автомобиля. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ночью в дежурную часть полиции обратилась жительница многоквартирного дома в Кемерове. Она рассказала, что во дворе громко играет музыка и женщина танцует на капоте машины. Шум мешал отдыхать другим жильцам. Также информация об инциденте распространилась в соцсетях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские приехали на место и установили личности нарушителей. Это оказались 40-летняя женщина и 42-летний мужчина, живущие в соседнем доме. Они рассказали, что вернулись домой из гостей и решили продолжить веселье во дворе, включив музыку.

С парой провели профилактическую беседу. Им объяснили правила поведения в общественных местах. Материалы передали в администрацию города для решения вопроса в соответствии с законом «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Кемеровской области - Кузбасса».

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